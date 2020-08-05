"Шахтер" – "Вольфсбург": где смотреть повторный матч 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Киеве донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Начало поединка на НСК "Олимпийский" – в 19:55. "Шахтер" – "Вольфсбург" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Напомним, в первой игре, которая состоялась в Германии в марте, чемпион Украины одолел соперника из Бундеслиги со счетом 2:1. Тогда у дончан отличились Мораес и Маркос Антонио.

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"Шахтер" – "Вольфсбург": кто покажет матч

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Начало – в 19:55 в среду, 5 августа. Повтор поединка можно будет посмотреть ночью в 02:00 на канале "Футбол 2", а также на следующий день в 10:50 на канале "Футбол 1" и в 17:35 на канале "Футбол 2".

Сравнение "Шахтера" и "Вольфсбурга" от Transfermrkt

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Тот факт, что период без игровой практики у нас был короче, чем у "Вольфсбурга", не будет иметь решающее значение, – заявил перед ответной встречей с немцами главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Ни в коем случае это не является преимуществом для нас. Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с "Бенфикой", оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. "Вольфсбург" – большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может показать на "Олимпийском". Я уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал. Поэтому ни в коем случае не думайте и не расценивайте это как преимущество – такого нет. То, что "Вольфсбург" закончил чемпионат на несколько дней раньше, ничего не значит. Игровой практики достаточно у обеих команд".

Оливер Гласнер / Фото: Reuters

"Прежде всего я хочу выразить радость, что эта игра вообще состоится спустя почти пять месяцев после первого матча, – сказал перед повторным поединком с "Шахтером" главный тренер немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласнер. – Конечно, "Шахтер" сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Нам для победы в раунде нужно забивать минимум два мяча. Мы исходим из того, что "Шахтер" будет играть на столь же высоком уровне, как и в прошлом поединке. Но хочу отметить, что шансы на проход в четвертьфинал у нас сохраняются".

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Напомним, перед повторной встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами. Новые соглашения заключены с бразильским хавбеком Маркосом Антонио и украинским защитником Сергеем Кривцовым.

Смотрите, как "Шахтер" одолел "Вольфсбург" в Германии (2:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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