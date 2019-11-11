Без болельщиков и без лидеров: сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами

В заключительном матче отбора Евро-2020 команде Андрея Шевченко не помогут Марлос и Мораес

Мораес и Марлос / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Марлос и нападающий Жуниор Мораес не смогут принять участие в ближайших матчах национальной команды из-за повреждений. О том, что Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на двух натурализованных бразильцев из "Шахтера", сообщила Украинская ассоциация футбола.

Читайте также: Почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020

Марлос / Фото: Reuters

Оба игрока прошли медобследование в расположении сборной. У Жуниора Мораеса – повреждение связок голеностопа, полученное в воскресном матче "Шахтер" – "Динамо", тогда как у Марлоса – воспаление паховой связки. Их восстановление займет около двух недель.

Смотрите, как Мораес забивал в ЛЧ загребскому "Динамо"

Реклама

Смотрите, как Марлос забивал за сборную литовцам

При этом вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка вернется к работе в общей группе в среду, после восстановления от повреждения приводящей мышцы. Скорее всего, он сможет сыграть с Сербией.

Читайте также: Шевченко нашел замену Малиновскому: тренер довызвал в сборную полузащитника из Бельгии

Напомним, товарищеский матч сборной Украины с Эстонией состоится 14 ноября в Запорожье, а встреча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией – 17 ноября в Белграде. С сербами украинцам нужно брать очко, чтобы гарантированно оказаться в числе сеяных на Евро-2020 и, соответственно, получить там соперников попроще.

Отметим, чтоукраинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда Королевского клуба в национальную команду.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама