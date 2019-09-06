Шева будет мстить Литве за Блохина: Пятов раскрыл еще один подтекст матча отбора

12 лет назад в квалификации чемпионата Европы наши уступили в Каунасе - 0:2. "Будем исправляться" - обещает Пятов

Пятов с тренером вратарей сборной / Фото: Twitter

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов накануне матча с Литвой рассказал о дополнительном факторе, который подстегивает его команду к победе в субботнем поединке отбора Евро-2020 в Вильнюсе.

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"Мы ко всем соперникам относимся и готовимся серьезно. Расслабленности нет. Аутсайдеров нет. Помню наш прошлый матч с Литвой. Он был не очень приятным, потому что мы проиграли. Я тогда вышел вместо травмированного Шовковского. Будем исправляться", – заявил кипер украинцев Андрей Пятов.

Поражение от Литвы, за которое сборная Украины собирается взять реванш, случилось в Каунасе 12 лет назад под руководством Олега Блохина,. Тогда в отборе Евро-2008 "сине-желтые", в составе которых играл и Андрей Шевченко, уступили прибалтийской команде со счетом 0:2. Самое время – отомстить!

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Как сообщалось ранее, тренер 130-й сборной в рейтинге ФИФА пригрозил обыграть Украину. "Быть маленьким еще не значит быть слабым", – заявил накануне игры с украинцами наставник литовцев Вальдас Урбонас.

В свою очередь, Андрей Шевченко рассказал, чего опасается в игре с Литвой. "Стандарты - хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми работали наши соперники. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле", - отметил коуч украинцев.

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