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Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Сегодня, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Шевченко попробует повторить путь Блохина уже как тренер
Шевченко попробует повторить путь Блохина уже как тренер. Фото: AFP
Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/483/050/5c9483050603e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/483/050/5c9483050603e.png Футбол 15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра - соперники

В пятницу, 22 марта, сборная Украины проведет первый матч отбора Евро-2020 – против Португалии в Лиссабоне.

Уместно вспомнить, что до этого, по результатам квалификации, наша национальная команда всего лишь раз в истории напрямую пробивалась в финальную часть таких крупных турниров, как чемпионаты мира и Европы. Это удалось Олегу Блохину, который вывел "сине-желтых" на немецкий мундиаль-2006. Однако между тем отборочным турниром 15-летней давности и нынешним квалификационным циклом для нашей сборной столько общего и столько параллелей, что чуть ли не напрашивается вывод – мы снова едва ли не обречены на выигрыш своей группы. Даже вопреки наличию в ней таких мощных соперников, как Португалия и Сербия.

Итак, почему сборная Украины снова должна выиграть свою группу. Три исторические причины

Причина первая: тренер – с тем же статусом
Тогда главным тренером сборной Украины был обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин. И сейчас у руля команды – человек с аналогичным статусом: тоже обладатель "Золотого мяча", но уже 2004 года, Андрей Шевченко. Причем и тогда у нас был наставником украинец с западным менталитом (до назначения Блохин работал в Греции), и сейчас – если учесть опыт Шевченко в "Милане" и "Челси", подкрепленный наличием в его штабе ассистентов из Италии и Испании.

Блохин передал "эстафету" Шевченко. Фото AFP

Причина вторая: тренер что-то знает

На первой же пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Украины в 2003-м Олег Блохин заявил, что выведет команду на чемпионат мира с первого места. Тогда многие покрутили пальцем у виска – мол, не сумасшедший ли? – но Блохин это сделал: вывел сборную на "мир", выиграв отборочную группу, причем досрочно. Аналогичным образом, а-ля Блохин, повел себя и Андрей Шевченко по части решительности своих заявлений. "Заказывайте билеты на Евро-2020, – заявил он журналистам еще в ноябре 2017 года. – Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Уверен, что мы выйдем". Правда, на тот момент Шевченко еще не знал, что в соперники по группе нам достанутся действующий чемпион Европы Португалия с убийственным Криштиану Роналду и Сербия, состав которой оценивают в три с половиной раза дороже нашего.

Причина третья: соперники 
Но, по сути, соперники по статусу у Украины сейчас – сравни тем, что были 15 лет назад у Олега Блохина. Тогда тоже был действующий чемпион Европы – в лице сборной Греции, и даже не один, а два серьезных довеска к нему – Дания и Турция. Но из этой клетки с зубастыми крокодилами "сине-желтые" выбрались целыми и невредимыми, обломав по ходу другим крокодилам зубы. Кстати, календарь отбора у команды Андрея Шевченко нынче - индентичный тому, что был в 2004-м у Олега Блохина: стартуем с двух матчей на выезде. Тогда это были Дания (1:1) и Казахстан (2:1 в нашу пользу). Сейчас едем в гости к Португалии и Люксембургу.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду заставляет Андрея Шевченко волноваться.

Также сообщалось, что УЕФА разрешил дисквалифицированному игроку сборной Португалии сыграть против Украины.

Анонс матча Португалия – Украина:

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии, Евро-2020, сборная Греции

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АВТОР:

Люлька Олег

Источник:

Сегодня|Спорт

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