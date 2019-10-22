Шева обставил Неймара и вошел в список лучших футболистов ХХI века

Авторитетное издание The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века. Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду 2-е место и Хави 3-е место.
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Лучшие игроки определялись путем голосования десяти журналистов издания, которые учитывали следующие факторы: способности игрока и фактическое применение этих способностей, уровень, которого достиг футболист, его влияние на конкуренцию, а также уровень достижений игрока.
Также в этом рейтинге оказался и нынешний главный тренер сборной Украины – Андрей Шевченко, который занял 19-е место.
Топ-20 лучших футболистов XXI века по версии The Independent выглядит так:
- 1. Лионель Месси
- 2. Криштиану Роналду
- 3. Хави
- 4. Роналдиньо
- 5. Андрес Иньеста
- 6. Роналдо
- 7. Тьерри Анри
- 8. Зинедин Зидан
- 9. Кака
- 10. Фабио Каннаваро
- 11. Андреа Пирло
- 12. Серхио Рамос
- 13. Джанлуиджи Буффон
- 14. Филипп Лам
- 15. Луиш Фигу
- 16. Луис Суарес
- 17. Серджи Бускетс
- 18. Стивен Джеррард
- 19. Андрей Шевченко
- 20. Неймар
Напомним, что голосование на лучшего игрока мира по версии ФИФА выиграл Месси.В опросе принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель Месси набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.
Правда, не обошлось без скандала – ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос в пользу аргентинского форварда "Барселоны".
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