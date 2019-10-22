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Шева обставил Неймара и вошел в список лучших футболистов ХХI века

22 октября, 20:40

Наставник главной команды на 19-м месте

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Авторитетное издание The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века. Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду 2-е место и Хави 3-е место.

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Лучшие игроки определялись путем голосования десяти журналистов издания, которые учитывали следующие факторы: способности игрока и фактическое применение этих способностей, уровень, которого достиг футболист, его влияние на конкуренцию, а также уровень достижений игрока.

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Также в этом рейтинге оказался и нынешний главный тренер сборной Украины – Андрей Шевченко, который занял 19-е место.

Топ-20 лучших футболистов XXI века по версии The Independent выглядит так:

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"Динамо" Загреб - соперник "Шахтера" на два ближайших поединка в Лиге чемпионов
  • 1. Лионель Месси
  • 2. Криштиану Роналду
  • 3. Хави
  • 4. Роналдиньо
  • 5. Андрес Иньеста
  • 6. Роналдо
  • 7. Тьерри Анри
  • 8. Зинедин Зидан
  • 9. Кака
  • 10. Фабио Каннаваро
  • 11. Андреа Пирло
  • 12. Серхио Рамос
  • 13. Джанлуиджи Буффон
  • 14. Филипп Лам
  • 15. Луиш Фигу
  • 16. Луис Суарес
  • 17. Серджи Бускетс
  • 18. Стивен Джеррард
  • 19. Андрей Шевченко
  • 20. Неймар

Напомним, что голосование на лучшего игрока мира по версии ФИФА выиграл Месси.В опросе принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель Месси набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

Правда, не обошлось без скандала – ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос в пользу аргентинского форварда "Барселоны".

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Андрей Шевченко Криштиану Роналду Лионель Месси Хави

Источник: independent

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