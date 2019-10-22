Шева обставил Неймара и вошел в список лучших футболистов ХХI века

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Авторитетное издание The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века. Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду 2-е место и Хави 3-е место.

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Лучшие игроки определялись путем голосования десяти журналистов издания, которые учитывали следующие факторы: способности игрока и фактическое применение этих способностей, уровень, которого достиг футболист, его влияние на конкуренцию, а также уровень достижений игрока.

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Также в этом рейтинге оказался и нынешний главный тренер сборной Украины – Андрей Шевченко, который занял 19-е место.

Топ-20 лучших футболистов XXI века по версии The Independent выглядит так:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Хави

4. Роналдиньо

5. Андрес Иньеста

6. Роналдо

7. Тьерри Анри

8. Зинедин Зидан

9. Кака

10. Фабио Каннаваро

11. Андреа Пирло

12. Серхио Рамос

13. Джанлуиджи Буффон

14. Филипп Лам

15. Луиш Фигу

16. Луис Суарес

17. Серджи Бускетс

18. Стивен Джеррард

19. Андрей Шевченко

20. Неймар

Напомним, что голосование на лучшего игрока мира по версии ФИФА выиграл Месси.В опросе принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель Месси набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

Правда, не обошлось без скандала – ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос в пользу аргентинского форварда "Барселоны".

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