"Шева всегда одевается стильно и солидно": Яремчук оценил образ главного тренера

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В Вильнюсе национальная сборная Украины добыла уверенную победу над Литвой в матче отбора на Евро-2020. Мы вели онлайн матча Литва – Украина.

В тот вечер главный тренер команды Андрей Шевченко, видимо на фарт, облачился в тот же самый наряд, в котором в июне встретил феерическую победу своих подопечных над Сербией (5:0).

После игры мы спросили у Романа Яремчука, обратили ли игроки внимание на этот момент, на что форвард лишь улыбнулся:

"Лично я – нет. Андрей Николаевич всегда одевается стильно и солидно".

После победы Украины над Литвой в отборе Евро-2020 тренер нашей сборной Андрей Шевченко ответил на вопросы о Ярмоленко и Болбате, а также оценил шансы на выход в финальную часть континентального первенства.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама