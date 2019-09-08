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"Шева всегда одевается стильно и солидно": Яремчук оценил образ главного тренера

8 сентября, 13:15

Кинзерский Эдуард

Яремчук – о фартовом "луке" Шевченко

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В Вильнюсе национальная сборная Украины добыла уверенную победу над Литвой в матче отбора на Евро-2020. Мы вели онлайн матча Литва – Украина.

В тот вечер главный тренер команды Андрей Шевченко, видимо на фарт, облачился в тот же самый наряд, в котором в июне встретил феерическую победу своих подопечных над Сербией (5:0).

После игры мы спросили у Романа Яремчука, обратили ли игроки внимание на этот момент, на что форвард лишь улыбнулся:

"Лично я – нет. Андрей Николаевич всегда одевается стильно и солидно".

После победы Украины над Литвой в отборе Евро-2020 тренер нашей сборной Андрей Шевченко ответил на вопросы о Ярмоленко и Болбате, а также оценил шансы на выход в финальную часть континентального первенства.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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