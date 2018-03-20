Шевченко: "Хотелось бы, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше"

Новых игроков в команде на текущем сборе не будет, если не случится форс-мажор

Во вторник, 20 марта, в Харькове состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко перед товарищескими матчами против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).

- У нас есть хорошая новость. У Вани Ордеца родилась дочь. Поздравляю его и его жену с этим событием, желаю им удачи.

Что касается травмированных – Яремчук, к сожалению, не сможет нам помочь. Мы сделали еще одно обследование. Все остальные в нормальном состоянии. Ордец сегодня уехал, завтра присоединится к нам.

- Будете кого-то вызывать вместо Яремчука?

- Мы знали об этой ситуации, потому вызвали Кравца. Команда укомплектована, больше вызовов не будет, если ничего не случится.

- Расскажите о программе сбора. Насколько погода внесла в нее свои коррективы?

- Погода, конечно, подпортила. Я надеялся провести две полноценные тренировки, но посмотрим. Надвигается большой снегопад. Завтрашняя тренировка должна была быть основной подготовкой к первой игре. Судя по погоде, тяжело будет ее провести. Утром тренируемся, потом улетаем, 23 числа играем.

- Вы уже не первый раз выбираете Харьков местом сбора команды. Чем это обусловлено? И хотели бы провести матч Лиги наций на "Металлисте"?

- Мы стараемся проводить больше матчей и сборов по регионам. Играли во Львове, в Харькове, в Одессе. Люди с удовольствием приходят на матчи и тренировки. Что касается Лиги наций, то можем сыграть и в Харькове. Но этим занимается ФФУ.

- Какие инновации тренерский штаб подготовил в новом сезоне?

- Из новичков вызвали Никиту Бурду. Рады, что он восстановился и постоянно играет в клубе. Жаль, что Яремчук получил травму. Это два новичка, которых мы рассматриваем. Относительно новых традиций – наши старые традиции все еще достаточно новы (улыбается).

- Какой информацией вы обладаете относительно будущих соперников?

- По Саудовской Аравии имеем обширную информацию. У нас есть там свои агенты. Ребров мне лично рассказывал о команде. Саудовская Аравия умеет играть в футбол, играет короткими и средними передачами, хорошо держит мяч. У них есть хорошие нападающие. К игре нужно отнестись с должной серьезностью.

С Японией команду буду знакомить уже после игры с Саудовской Аравией.

- Довольны ли вы конкуренцией в сборной?

- Хотелось бы, чтобы была повыше конкуренция. Ряд игроков не получает достаточного количества игровой практики в своих клубах. Но их уровень все равно выше тех, кого мы просматриваем. Нам приходится идти на эти шаги, этим игрокам сейчас нет конкуренции. Хотелось бы, чтобы конкуренция была выше.

- Евгений Селезнев стабильно забивает, но в сборную он не вызван. Почему?

- Я говорил с Женей при формировании списка. Он стабильно выступает, но мне хотелось посмотреть молодых игроков. Яремчука, Беседина. Я сказал, что мы на него рассчитываем в будущем. Он отнесся к этому с пониманием. Именно в этих двух товарищеских встречах хотелось бы посмотреть молодых игроков.

- Кто является потенциальным новичком сборной?

- У нас большой список. Вот, вызвали Никиту Бурду. Он стабильно играет в "Динамо". У каждого есть шанс. Список большой. Мы с помощниками много перемещаемся, смотрим.

- Будете использовать Зинченко на его родной позиции в центре поля или на позиции левого защитника?

- Посмотрим по тренировочному процессу. Где ему будет комфортнее играть, там и будем его использовать. У Зинченко были отличные несколько месяцев в "Манчестер Сити", он хорошо и стабильно выступает, это плюс для сборной.

- Насколько критичным будет отсутствие Ярмоленко?

- Это важный игрок для нас. Но другие игроки могут проявить себя в его отсутствие. Для меня главное, чтобы он восстановился и стабильно выступал за клуб. Ярмоленко нам просматривать не нужно.

- Шовковский недавно прокомментировал скандал с Хачериди в "Динамо". Можете прокомментировать ситуацию?

- Публично эту ситуацию комментировать я не буду. Женя был вызван в сборную до ситуации. Он – игрок сборной, у него есть мотивация играть. В дальнейшем он вернется в клуб, это их взаимоотношения. Мое дело – сосредоточиться на сборной, иметь мотивированных игроков, которые хотят показывать свой уровень.

- 27 марта молодежная сборная Украины проведет очень важную игру с Англией. Не обращался ли к вам Головко с просьбой кого-то не вызывать в сборную?

- Я говорил с Головко. Испания и Англия не так далеко. 23 марта после игры часть игроков сборной Украины смогут вернуться в расположение молодежной команды.

Представляем соперников сборной Украины: ястребы и самураи попрактикуются на нас перед ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии.