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Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций (обновляется)

6 сентября, 22:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинские футболисты попали под каток "Фурии роха"

Сегодня в Мадриде на стадионе "Ди Стефано" сборная Испании принимала команду Украины в рамках второго тура Лиги наций. Мы проводили онлайн Испания – Украина с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи, когда Серхио Рамос реализовал пенальти за фол со стороны Сергея Кривцова. Капитан сборной Испании пробил в левый угол, Андрей Пятов до мяча дотянулся, но спасти команду не сумел. Как мы писали ранее, Украина пропустила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.

А на исходе первого получаса игры Серхио Рамос оформил дубль. Защитник прибежал к нашим воротам на подачу углового, испанцы стандарт разыграли, а затем последовала высокая передача на Рамоса, который переиграл на втором этаже соперника и по высокой дуге отправил мяч в сетку ворот украинцев. Кстати, Серхио Рамос сделал дубль в матче за сборную Испании впервые с 2005 года.

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А спустя три минуты хозяева поля довели счет до разгромного. Автором мяча стал рекордсмен Лиги наций Ансу Фати. Юный футболист получил мяч на подступах к штрафной, подработал под правую ногу и пробил на технику в дальний угол, мяч срикошетил от штанги и влетел в сетку.

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Стартовые составы матча Испания – Украина:

УКРАИНА: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин – Ярмоленко, Зинченко, Марлос – Яремчук

ИСПАНИЯ: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины видео голов сборная Испании Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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