Украина проиграла впервые за 13 матчей, но при Шеве – крупнее всего

Беспроигрышная серия сборной Украины продлилась почти два года

Сборная Украины разгромно проиграла Испании во втором туре Лиги наций. Наша команда на выезде уступила "Фурии Роха" со счетом 0:4. Это поражение стало для нашей национальной команды первым за 13 матчей. В предыдущий раз украинцы уходили с поля в роли побежденных еще 16 ноября 2018 года, когда проиграли Словакии в Лиге наций со счетом 4:1. Но тот поединок не имел турнирного значения для нашей команды.

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С тех пор Украина провела 12 матчей, восемь из них выиграла и еще четыре свела вничью. И вот сегодня на 13-м поединке беспроигрышная серия украинцев оборвалась.

Кроме этого, сборная Украины потерпела самое разгромное поражение под руководством Андрея Шевченко. Ранее мы писали, что Украина пропустила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.

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Украинцы и до этого пропускали четыре мяча, как это было в вышеупомянутом матче со Словакией, но тогда наши футболисты забили один мяч в ответ.

Смотрите, как сборная Испании разгромила команду Украины:

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