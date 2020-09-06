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Украина проиграла впервые за 13 матчей, но при Шеве – крупнее всего

6 сентября, 23:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Беспроигрышная серия сборной Украины продлилась почти два года

Сборная Украины разгромно проиграла Испании во втором туре Лиги наций. Наша команда на выезде уступила "Фурии Роха" со счетом 0:4. Это поражение стало для нашей национальной команды первым за 13 матчей. В предыдущий раз украинцы уходили с поля в роли побежденных еще 16 ноября 2018 года, когда проиграли Словакии в Лиге наций со счетом 4:1. Но тот поединок не имел турнирного значения для нашей команды.

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С тех пор Украина провела 12 матчей, восемь из них выиграла и еще четыре свела вничью. И вот сегодня на 13-м поединке беспроигрышная серия украинцев оборвалась.

Кроме этого, сборная Украины потерпела самое разгромное поражение под руководством Андрея Шевченко. Ранее мы писали, что Украина пропустила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.

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Украинцы и до этого пропускали четыре мяча, как это было в вышеупомянутом матче со Словакией, но тогда наши футболисты забили один мяч в ответ.

Смотрите, как сборная Испании разгромила команду Украины:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Испании Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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