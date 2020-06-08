Шевченко пошутил: реакция специалиста после продления контракта со сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новый контракт с Украинской ассоциацией футбола на два с половиной года, в соответствии с которым он со своим штабом останется у руля "сине-желтых" на время Евро-2021, а также на ЧМ-2022, если сборная туда пробьется. Кроме того, Шева рассказал, когда национальная команда впервые может собраться после карантина.

"У нас уже все давно было оговорено. Думаю, это логичное решение как для тренерского штаба, меня, так и для УАФ. Рад оставаться, работать здесь. Есть незаконченный турнир, к нему надо очень хорошо подготовиться. Кроме того, стартует Лига наций и квалификация на чемпионат мира. Ребята будут довольны, что мы остались. Ну это шутка", – отметил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Андрей Шевченко

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

"После матча "Шахтера" с "Десной" получилось поехать проведать своих родственников, – добавил Шевченко, наблюдавший за той игрой с трибун НСК "Олимпийский". – Рад, что футбол вернулся. Была возможность посетить военный госпиталь. Пройтись по Киеву, пообщаться. Жизнь возвращается, люди начинают улыбаться... К сожалению, такая ситуация сложилась с коронавирусом... При лучшем сценарии мы соберемся в сентябре, сыграем первые матчи Лиги наций. 9-10 месяцев мы не видели футболистов. Хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой"

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Ранее появилась информация о зарплате Шевченко по новому контракту со сборной Украины. Глава УАФ заявил, что финансовые условия работы специалиста остались прежними. До этого, по данным СМИ, Шева получал 60 тысяч евро в месяц.

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