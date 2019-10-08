Шевченко приблизился к посту главного тренера "Милана"

Джампаоло закончил тренировать "Милан" / Фото: Reuters

Руководство итальянского "Милана" отправило в отставку с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Об этом в Twitter сегодня написали популярные итальянские журналисты Танкреди Палмери и Фабрицио Романо. Причиной увольнения стала неудачная игра "россо-нери" в итальянской Серии А, где в семи турах команда набрала всего 9 очков и занимает 13-е место.

Не спасла специалиста и победа в последнем туре над "Дженоа" – 2:1. Зато ему припомнили принципиальное поражение от "Интера" (0:2) – онлайн этого матча вел наш сайт.

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Замену уже бывшему наставнику пока что не нашли. Кандидатом номер один назывался нынешний тренер "Интера" Лучано Спалетти. Однако руководство конкурирующего миланского клуба решило не идти навстречу соседям и запросило 4,5 млн евро отступных. На это "Милан" не согласился и обратил свои взоры на 53-летнего Стефано Пиоли – последние два года он работал с "Фиорентиной", которую покинул в апреле.

Среди кандидатов на кресло коуча "Милана" уже некоторое время рассматривается и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Однако итальянцев останавливает то, что Шева не хочет покидать нашу национальную команду. Которая, к слову, в эти дни в Харькове готовится к матчам против Литвы и Португалии. А сам тренер, напомним, 29 сентября отпраздновал свое 43-летие.

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

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