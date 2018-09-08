Шевченко рассказал, какое преимущество над Украиной имеет Словакия

В воскресенье, 9 сентября, сборная Украины проведет свой второй матч в Лиге наций: в этот день "сине-желтая" дружина сразится во Львове со сборной Словакии. А за день до этого поединка в пресс-центре стадиона "Арена Львов", где и состоится игра, прошла традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напомним, что накануне новички сборной Украины спели песни на посвящении в команду.

- Насколько изменилась сборная Словакии с тех пор, как вы встречались с этой командой в рамках отборочного цикла Евро-2016?

- Особо не изменилась. Это по-прежнему очень хорошая команда. В своем составе она имеет очень опытных футболистов, которые давно играют вместе. Состав сборной Словакии практически не меняется. Команда очень хорошо играет, сбалансирована во всех линиях.

Тем более, у словаков период для подготовки к завтрашнему матчу был более благоприятным – во-первых, наш соперник имел больше времени на восстановление, а, во-вторых, сборная Словакии накануне проводила товарищеский матч, в то время, как мы – официальный, в котором затратили очень много энергии. Важно, чтобы футболисты восстановились. Ряд ребят в своих клубах не всегда получают игровую практику. Будем это учитывать. Если ты не имеешь практики, то тяжело выходить и играть через два дня на третий. Одним словом, с составом определимся уже после сегодняшней тренировки. Не исключено, что в нем будут изменения по сравнению с матчем против сборной Чехии.

- Но ведь победный состав не меняют...

- У нас пока еще есть время, чтобы проанализировать состояние футболистов. Тогда и определимся с составом. Самое важное, чтобы ребята восстановились. Для результата надо иметь стопроцентную готовность. Тем более в матче с таким соперником. Этот фактор и будет для меня определяющим при выборе состава на завтрашний поединок.

- Сравните сборные Словакии и Чехии.

- О силе команды говорят ее результаты. Повторюсь, у словаков сбалансированная сборная, которая играет одним составом длительное время и показывает при этом хороший результат. У чехов иная картина. Там обновляется состав. У словаков более стабильный состав и очень хорошие исполнители.

С нашей стороны есть уважение к сопернику. Думаю, мы заслуживаем такого же отношения и со стороны словаков. Ждем важного матча.

- Ваше мнение относительно того, что накануне матча со сборной Украины сборная Словакии провела товарищеский матч против аматоров?

- Думаю, тренер сборной Словакии просмотрел в деле тех кандидатов в национальную команду, которых вызвал, и сбалансировал состав. Когда есть время, то ты готовишься к матчу через спарринг. Тогда намного легче. И в этом преимущество у словаков перед нами.

- Кто в составе сборной Украины несет наибольшую угрозу для словацкой команды?

- Выделять футболистов я не буду. Тем более, вы и так знаете наших лидеров. У нас есть ряд футболистов, которые постоянно играют в своих клубах. Завтра все будет решать физическое состояние и то, как команды буду действовать в эпизодах матча. Кто в этих эпизодах сыграет лучше, тот и добьется успеха. Важную роль будут играть командные действия. А индивидуальные возможности футболистов будут влиять на то, как будет ставиться точка в том ил ином эпизоде.

Повторюсь, важно восстановиться. Играть через два дня на третий очень непросто. Психология особой роли в данной ситуации уже не играет, самое главное, чтобы футболисты восстановились и были готовы физически на все сто процентов.

- Как повлияет на игру то, что она будет проходить при пустых трибунах?

- Это, конечно, минус для нас. Тут у сборной Украины всегда отличная поддержка. Но сделали фан-зону возле стадиона, и, надеюсь, мы будем слышать болельщиков. Приходите, пожалуйста. Даже если вы просто будете рядом, мы вас услышим, ваша поддержка очень важна для нас.

- Расскажите о том, что случилось на трибунах сразу после окончания матча с Чехией?

- По этому инциденту я уже много раз давал комментарии. Произошла определенная случайность, кто-то из фанатов выпал из сектора, и это вызвало соответствующую реакцию полиции. Никто из наших болельщиков не пытался чинить противоправных действий. Дело случая. Я это прекрасно видел. После матча все наши фанаты были освобождены.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.