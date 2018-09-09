Шевченко внес в заявку сборной Украины на матч против Словакии еще одного дебютанта

Сегодня, 09:56

Василий Кравец заменил в команде травмировавшегося Евгения Хачериди

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Тренеры сборной Украины определили 23-х футболистов, которые могут принять участие в поединке второго тура Лиги Наций против Словакии. По сравнению с заявкой на игру против чехов, в списке всего одно изменение. Вместо травмировавшегося Евгения Хачериди туда внесен потенциальный дебютант Андрея Шевченко Василий Кравец. Стартовый состав на поединок станет известен за час до начала встречи.

Заявка сборной Украины на матч со Словакией:

Вратари: 1.Бойко, 12.Пятов, 23.Лунин.

Защитники: 2.Матвиенко, 3. Кравец, 4.Кривцов, 5.Бурда, 13.Цуриков, 20.Ракицкий, 21.Данченко, 22.Караваев.

Полузащитники: 6.Степаненко, 7.Ярмоленко,  8.Малиновский, 10.Коноплянка, 11.Марлос, 14.Буяльский, 15.Цыганков, 16.Сидорчук, 17.Зинченко, 19.Макаренко.

Нападающие: 9.Селезнев, 18.Яремчук.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
футбол, Сборная Украины, сборная Словакии, Лига наций

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Источник:

zbirna.com

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