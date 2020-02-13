Шикарный отель Роналду и лучшие игроки "Бенфики": все самое интересное перед матчем Лиги Европы

Болельщики "Бенфики" / Фото: Reuters

"Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой". Дончане на своем YouTube канале показали отель Криштиану Роналду, рассказали, в чем сила "Бенфики", и с помощью авторитетных экспертов из A Bola и O Jogo оценили лучших игроков соперника "Шахтера. В первой части "горняки" рассказали об истории Лиссабона, про проклятие "Бенфики" и жизни Эусебио.

Отметим, что поединок Лиги Европы пройдет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча состоится 27 февраля в Лиссабоне. Для "горняков" это будет премьерный официальный поединок в 2020 году, в то время как для их оппонента – одиннадцатый. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

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Кстати, "Шахтер" получил лицензию на запуск своего телеканала – смотрите круглосуточно. Скоро на украинском телевидении появится еще один спортивный телеканал. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала.

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