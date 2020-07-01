Шовковский раскрыл секрет уникальных сейвов в лучшем матче своей карьеры

В серии пенальти со Швейцарией на чемпионате мира-2006 Александр не дал сопернику реализовать ни одного удара

Бывший вратарь "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, раскрыл секрет самого успешного матча в своей карьере голкипера. Напомним, на ЧМ-2006 СаШо вывел "сине-желтых" в 1/4 финала, став единственным в истории футбола вратарем, не пропустившим ни одного удара в серии пенальти. Это произошло в игре с Швейцарией.

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Александр Шовковский / Фото: Instagram

"Не могу сказать, что наша команда была тактически сильно подкованной, владеющей многими рисунками построения игры. Но как команда она была феноменальной, – рассказал о чемпионате мира-2006 "ПроФутболу" Александр Шовковский. – Пенальти со Швейцарией – выжженная земля по состоянию эмоций. Эмоций в момент пробития не существовало. Было четкое восприятие и энергетический контакт с бьющим игроком. Я физически понимал, что он хочет делать и как он хочет это делать. Я использовал это состояние для себя"

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Отметим, что на днях чудесами во время серии пенальти отличился 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко. Вратарь-вундеркинд парировал три 11-метровых удара игроков "Мариуполя", что вывело его команду в финал Кубка Украины.

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