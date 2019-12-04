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"Шрек" встретился лицом к лицу с "великаном", но не смог долго продержаться, смотря ему в глаза

4 декабря, 14:02

Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов

Бывшие нападающие сборной Англии Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов на шоу.

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34-летний Руни сразу столкнулся с трудностями: его рост – 176 сантиметров, а Крауч вырос до двух метров.

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Ведущий пришел на помощь и принес бывшему форварду "Манчестер Юнайтед" подставку. Так дуэлянты оказались на одном уровне, но не смогли серьезно отнестись к процедуре и постоянно смеялись. К концентрации не располагала и расслабляющая атмосфера шоу.

Руни и Крауч играли вместе за сборную Англии с 2005 года по 2010-й.

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Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

Кстати, сегодня бывшая команда Руни "Манчестер Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии. В чемпионате Англии "Особенный" попытается остановить "Дьяволов", которые борются за возвращение на призовые места.

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Манчестер Юнайтед сборная Англии Уэйн Руни Питер Крауч

Источник: Сегодня|Спорт

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