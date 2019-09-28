Симеоне дают больше шансов на победу, чем Зидану: прогноз на матч "Атлетико" – "Реал"

"Атлетико" - "Реал" / Фото: Getty Images

"Атлетико" считают фаворитом матча с "Реалом", который состоится в рамках седьмого тура испанского чемпионата в субботу, 28 сентября, на стадионе "Ванда Метрополитано". Онлайн Атлетико Реал смотрите в трансляции на нашем сайте.

Шесть голов на двоих: обзор матча "Атлетико" – "Реал" за Суперкубок УЕФА-2018

На победу "Реала" в предстоящем дерби Мадрида 28 сентября установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.30, на победу "Реала" – 2.95. Таким образом вероятность выигрыша матча командой Диего Симеоне оценивают в 40 процентов, ничьей – в 28 процентов, а выигрыша Королевского клуба – в 32 процента. Букмекеры предрекают упорную борьбу и самым вероятным, по их мнению, счетом из всех возможных является мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 6.75.

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Наиболее вероятные авторы голов у "Атлетико"

Альваро Мората – 2.50

Жоао Феликс – 2.90

Диего Коста – 2.90

Иван Шапонич – 3.25

Наиболее вероятные авторы голов у "Реала"

Карим Бензема – 2.40

Лука Йович – 2.70

Гарет Бэйл – 2.80

Эден Азар – 2.80

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Как мы писали ранее, Моуринью прокомментировал возможный камбек в "Реал". "Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в "Реал"? Моя единственная скамейка – дома", – заявил португалец, дав понять, что не собирается подсиживать нынешнего коуча "сливочных" Зинедина Зидана.

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