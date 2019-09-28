Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Симеоне дают больше шансов на победу, чем Зидану: прогноз на матч "Атлетико" – "Реал"

28 сентября, 10:06

Вероятность выигрыша мадридского дерби футболистами "Атлетико" букмекеры оценивают в 40 процентов

"Атлетико" - "Реал"

"Атлетико" - "Реал" / Фото: Getty Images

"Атлетико" считают фаворитом матча с "Реалом", который состоится в рамках седьмого тура испанского чемпионата в субботу, 28 сентября, на стадионе "Ванда Метрополитано". Онлайн Атлетико Реал смотрите в трансляции на нашем сайте.

Шесть голов на двоих: обзор матча "Атлетико" – "Реал" за Суперкубок УЕФА-2018

На победу "Реала" в предстоящем дерби Мадрида 28 сентября установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.30, на победу "Реала" – 2.95. Таким образом вероятность выигрыша матча командой Диего Симеоне оценивают в 40 процентов, ничьей – в 28 процентов, а выигрыша Королевского клуба – в 32 процента. Букмекеры предрекают упорную борьбу и самым вероятным, по их мнению, счетом из всех возможных является мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 6.75.

Реклама

Наиболее вероятные авторы голов у "Атлетико"

  • Альваро Мората – 2.50
  • Жоао Феликс – 2.90
  • Диего Коста – 2.90
  • Иван Шапонич – 3.25

В тренде
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Юлия Левченко

Наиболее вероятные авторы голов у "Реала"

  • Карим Бензема – 2.40
  • Лука Йович – 2.70
  • Гарет Бэйл – 2.80
  • Эден Азар – 2.80

Смотрите, как полузащитник "Реала" Тони Кроос забивает гол-красавец на тренировке перед игрой с "Атлетико":

Как мы писали ранее, Моуринью прокомментировал возможный камбек в "Реал". "Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в "Реал"? Моя единственная скамейка – дома", – заявил португалец, дав понять, что не собирается подсиживать нынешнего коуча "сливочных" Зинедина Зидана.

Смотрите, как "Реал" на неделе обыграл "Осасуну"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
"Ни пиханины, ни дедовщины!": украинец из "золотой" юношеской сборной – о переходе во взрослый футболФутбол
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила Украина
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила УкраинаФутбол

Новости партнеров

Loading...