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Скандалиста с перегаром из "Динамо" хотят видеть во Франции

19 июня, 10:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

За полгода в Динамо Родригес побил горшки с тренером и приходил на тренировки с перегаром

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в турецком "Анкарагюджю", может продолжить карьеру во французском "Монако". Как сообщает турецкое издание Milliyet, руководство монегасков связалось с "Динамо" относительно трансфера игрока сборной Люксембурга.

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По информации источника, в переходе 24-летнего футболиста заинтересован главный тренер команды Роберт Морено.

Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола, но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

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А затем стало известно о скандальном поведении люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

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Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины:

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ФК Монако чемпионат Украины чемпионат Франции Динамо Киев Монако Жерсон Родригес Анкарагюджю

Источник: Сегодня|Спорт

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