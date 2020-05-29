Скандальному нападающему "Атлетико" грозит тюрьма за преступление шестилетней давности

У нападающего мадридского "Атлетико" Диего Косты возникли серьезные проблемы с законом. 31-летний футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,37 миллионов евро от прибыли со своих от имиджевых прав. Ранее мы сообщали, что скандальный игрок "Атлетико" демонстративно кашлянул на журналистов после матча.

Отмечается, что Диего нарушил закон еще в 2014 году, однако рассмотрение его дела состоится лишь в 2020-м. По информации AS, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более 500 тысяч евро. Предварительно судебное заседание должно состояться 4 июня.

Реклама Диего Коста. Фото: atleticodemadrid.com

Ранее мы сообщали, что Диего Коста снял штаны и сел на лицо одноклубнику. В СМИ появились доселе неизвестные подробности поведения испанского нападающего во время выступлений в "Челси".

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Напомним, что Коста защищает цвета "Атлетико" с 2018 года, а ранее выступал за мадридский клуб с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год. На протяжении своей карьеры испанский форвард также играл за "Брагу", "Пенафиел", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Челси".

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