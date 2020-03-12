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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Шутка на фоне коронавируса: игрок "Атлетико" демонстративно кашлянул на журналистов после матча

12 марта, 17:55

Максим Перепелица

Диего Коста решил немного подшутить над представителями СМИ

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста придумал неординарный способ не отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". У выхода с "Энфилда" испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил.

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Ранее стало известно, что нынешние розыгрыши чемпионата Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всем мире из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

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Кстати, рассматривается решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Смотрите, как минимизировать шансы подхватить вирус:

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Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид коронавирус Диего Коста

Источник: Сегодня|Спорт

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