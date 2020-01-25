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Скандальный футболист "Динамо" сбежал из Киева на родину Месси

25 января, 08:22

Перуанский защитник Карлос Самбрано находится в шаге от перехода в аргентинскую "Боку"

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Защитник киевского Динамо и сборной Перу Карлос Самбрано прошел медосмотр в легендарном аргентинском клубе "Бока Хуниорс". Таким образом, похоже, отпадает вариант с перуанской командой "Альянс Лима", куда Самбрано сватали немногим ранее.

"Карлос Самбрано уже прошел медицинский осмотр. В "Боке" надеются, что футболист киевского "Динамо" перейдет к ним бесплатно на правах свободного агента. Игрок все еще в Аргентине", – написал в своем Twitter журналист Алонсо Эль Инка

Стоит отметить, что за основную команду "Динамо" Карлос Самбрано, несмотря на статус вице-чемпиона Кубка Америки-2019, так ни разу и не сыграл. На его счету – всего лишь четыре матча за "молодежку" киевлян.

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Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: AFP

Напомним, на днях Карлос Самбрано угодил в скандал. Футболиста "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена Марсия Суккар, лишь пару лет назад узаконившая отношения с игроком, готовится к разводу.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

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Динамо Киев Бока Хуниорс Карлос Самбрано

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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