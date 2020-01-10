Защитник "Динамо" покинет клуб уже на этих выходных – СМИ

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Альянса Лима" все еще ожидает ответа от защитника "Динамо" Карлоса Самбрано относительного его перехода в перуанский клуб, сообщает libero.pe.

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Финансовое положение клуба улучшилось в 2020 году. Инвестиционная группа "Fondo Blanquiazul" вкладывает средства в укрепление состава, чтобы хорошо выступить в Кубке Либертадорес и выиграть внутренний чемпионат.

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О трансфере может быть объявлено уже на этих выходных. Ранее сообщалось, что Самбрано готов на снижение зарплаты ради перехода в "Альянсу Лиму". Отмечалось, что "Альянса Лима" рассматривает аренду Самбрано, но "Динамо" хочет его продать.

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Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Напомним, перед отпуском бывший игрок "Динамо" Артем Милевский обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

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