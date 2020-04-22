Скандальный итальянский футболист хотел пообщаться с порнозвездой во время карантина

Владелец "Брешии" Массимо Челлино запретил нападающему команды Марио Балотелли общаться с порнозвездой, сообщает Corriere dello Sport. Марио во время карантина проводит прямые эфиры в своем Instagram, общаясь со знаменитостями. По сведениям издания, Балотелли хотел провести прямой эфир с Рокко Сиффреди, но Челлино пригрозил ему серьезными санкциями. Стоит отметить, что Сиффреди снялся более чем в 1300 порнофильмах.

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В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провел за "Брешию" 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Кстати, скандального итальянского футболиста оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее мы писали, что шестилетний фанат нарисовал дизайн формы для итальянского клуба – с дельфинами и радугой. Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса.

Звезды футбола аплодируют врачам, которые борются з коронавирусом:

Звезды футбола аплодируют врачам, которые борются з коронавирусом Видео: Reuters

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