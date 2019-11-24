Сказочный финал "Большого Менго": "Фламенго" на последних минутах вырвал Кубок Либертадорес

"Фламенго" - победитель Кубка Либертадорес-2019 / Фото: Reuters

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В невероятном по своему сценарию финале Кубка Либертадорес "Фламенго" переиграл 2:1 "Ривер Плейт" и завоевал главный клубный трофей Южной Америки. Интересно, что это был второй финал в истории бразильского "Большого Менго" и они второй раз взяли титул. "Ривер Плейт" играл в финале в 11-й раз, но трофей держал в руках только четырежды.

При этом бразильский клуб пропустил после удара Рафаэля Борре уже на 14 минуте встречи, пытался отыграться, но не создал в атаке сильно моментов. И вот, когда аргентинские фанаты уже готовы были праздновать, свое слово сказал арендованный у миланского "Интера" Габриэль Барбоса. За минуту до конца основного времени 23-летний сравнял счет, а в добавленное время, на 92-й минуте, Габигол принес "Фламенго" трофей. Также с девятью голами бразилец стал лучшим бомбардиром нынешнего Кубка Либертадорес.

Португальский наставник "Фламенго" Жорже Жезуш, который ранее работал с "Бенфикой" и "Спортингом", после матча не скрывал своих эмоций.

"Это самый важный титул в моей карьере, – рассказал Жезуш журналистам Goal. – Любая команда континента могла выиграть его. Теперь мы попытаемся добиться успеха в чемпионате Бразилии, но это, несомненно, самый важный трофей для команды. Когда решил работать с "Фламенго", многие были против моего решения, включая друзей и агента. Но я не брал в расчет чужое мнение. Если выиграем клубный чемпионат мира, этот год станет лучшим в моей карьере. Во "Фламенго" чувствую себя замечательно. У меня появилось много друзей в Бразилии, люди всегда относились ко мне очень хорошо".

Все участники плей-офф Кубка Либертадорес определились в мае.

Напомним, что команду экс-динамовца забросали камнями собственные болельщики. Инцидент с "Палмейрасом" произошел перед началом матча Кубка Либертадорес против "Хуниора" из Колумбии.

Также мы писали, что венесуэльский клуб вынужден был провести два матча за шесть часов – и оба выиграл. Команда сначала одержала победу на выезде в чемпионате страны, а затем отпраздновала викторию дома в рамках Кубка Либертадорес.

Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.

Смотрите также обзор матча Шахтер – Фламенго – 0:0

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