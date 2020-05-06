"Слава павшим – отомстим и победим": футболист из Испании обратился к украинским пехотинцам

Бывший нападающий "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает за клуб второго испанского дивизиона "Альбасете", обратился с видеопоздравлением к украинским военным по случаю Дня пехоты. Ранее мы писали, что в Украине появились бригады ВСУ имени Мазепы и Мономаха.

"Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Именно пехота – опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей, – отметил в своем обращении к украинским пехотинцам Роман Зозуля. – Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам"

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Ранее Зозуля помог украинской армии в борьбе с COVID-19. Волонтерская организация, одним из лидеров которой является футболист испанского "Альбасете", отправила военным защитные маски и тесты на коронавирус.

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