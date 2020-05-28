"Слепая" травма: раскрыт секрет невидимого повреждения звезды "Боруссии"

Стали известны подробности не попавшей в трансляцию травмы норвежского вундеркинда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской "Баварией". Напомним, в поединке претендентов на чемпионский титул Бундеслиги "Бавария" обыграла Дортмунд благодаря голу Киммиха, вызвавшему ностальгию по Шевченко.
Как оказалось, 19-летний нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд по ходу матча с "Баварией" получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Об этом сообщает бывший игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт в своем Twitter. Штилер в центре поля двигался спиной вперед и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард вынужден был попросить замену.
Читайте также: Холанда послали – и это слышал весь мир: первый скандал футбола времен коронавируса
Сообщается, что из-за этого "слепого" повреждения колена форвард не поможет "Боруссии" в воскресном поединке против "Падерборна".
Читайте также: Вот это навар! "Боруссия" повесила невероятный ценник на молодого бомбардира-новичка
Напомним, Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Зальцбурга". Сумма трансфера составила 20 млн евро. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 11 матчах немецкого национального чемпионата, стал автором 10 забитых мячей и двух результативных передач.
Смотрите, как забивает Холанд
Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк