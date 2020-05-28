"Слепая" травма: раскрыт секрет невидимого повреждения звезды "Боруссии"

Норвежец Эрлинг Холанд повредил колено в столкновении с арбитром, не попавшим в видеотрансляцию

Стали известны подробности не попавшей в трансляцию травмы норвежского вундеркинда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской "Баварией". Напомним, в поединке претендентов на чемпионский титул Бундеслиги "Бавария" обыграла Дортмунд благодаря голу Киммиха, вызвавшему ностальгию по Шевченко.

Как оказалось, 19-летний нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд по ходу матча с "Баварией" получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Об этом сообщает бывший игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт в своем Twitter. Штилер в центре поля двигался спиной вперед и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард вынужден был попросить замену.

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Сообщается, что из-за этого "слепого" повреждения колена форвард не поможет "Боруссии" в воскресном поединке против "Падерборна".

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

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Напомним, Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Зальцбурга". Сумма трансфера составила 20 млн евро. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 11 матчах немецкого национального чемпионата, стал автором 10 забитых мячей и двух результативных передач.

Смотрите, как забивает Холанд

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