Слишком много хочет: Кавани не может договориться с грандом из Италии из-за огромной зарплаты

Футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше 12 миллионов за сезон

Уругвайский нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани, несмотря на окончание своего контракта с клубом уже этим летом, сохраняет высокие финансовые требования. Ранее мы сообщали, что звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" преобразился на карантине – он стрижет овец и косит траву.

По информации La Gazzetta dello Sport, 33-летний футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше 12 миллионов за сезон. Но миланский "Интер", который входит в число претендентов на уругвайца, не готов платить Эдинсону такие деньги. Так, пришедшие к "нерадзурри" в течение последнего года нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен получают по 7,5 млн евро в год, а с учетом бонусов их заработок не превышает 9 млн.

В конце прошлого года Кавани согласовал условия своего переезда в Мадрид – уругвайского форварда очень ждал "Атлетико", который был согласен на 12 миллионов за сезон. Однако тогда испанский клуб не договорился с "ПСЖ" о сумме трансфера.

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Эдинсон Кавани с женой / Фото: Reuters

А в феврале Кавани отказал "Барселоне" – каталонцы очень хотели подписать форварда "ПСЖ" перед закрытием окна. 32-летний Эдинсон был заинтересован в длительных отношениях с клубом, а в Каталонии ему предложили краткосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Кавани часто проигрывал конкуренцию арендованному у "Интера" Мауро Икарди. А тренер французов Томас Тухель сожалеет, что пока не может дать Кавани регулярной игровой практики, а греть лавку нападающий не готов.

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