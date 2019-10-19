"Словно мяч был последним в жизни": Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм" от второго поражения кряду

Андрей Ярмоленко ушел с поля без голов/ Фото из Твиттера АПЛ

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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не смог спасти свой "Вест Хэм" от поражения в девятом туре английской Премьер-лиги. Также в этот уикенд на туманном Альбионе мы увидим битву на "Олд Траффорд" с обладателем Лиги чемпионов.

В поединке с "Эвертоном" наш форвард вышел за замену сразу после перерыва, когда "молотобойцы" уступали 0:1 после точного удара экс-игрока "Шахтера" Бернарда на 17 минуте. Но распечатать ворота Пикфорда Ярмоленко так и не смог, а на второй добавленной минуте второго тайма счет удвоил Сигурдссон. 2:0 в пользу "ирисок" и после этого поединка "Эвертон" ушел из зоны и поднялся сразу на 12-е место, а "Вест Хэм", набрав всего одно очко в последних трех турах, пока сохраняет восьмую позицию, имея на два очка больше.

"До игры мы знали, что это сложная игра на сложном стадионе, и позиция "Эвертона" отражала, насколько им нужны эти очки. "Эвертон" бежал так, словно каждый мяч был последним в их жизни, – заявил после матча главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини. – И мы не могли попытаться играть по-другому и выйти на тот же уровень, что и соперник".

В нынешнем сезоне АПЛ это уже восьмая встреча Ярмоленко и второй выход на замену при трех забитых голах.

Ранее мы писали, что невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона Англии.

Смотрите видео гола Андрей Ярмоленко в ворота сборной Португалии во время отборочного матча Евро-2020 вы Киеве.

Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.

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