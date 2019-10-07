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Сложился пополам: игрок "Наполи" получил жуткую травму

7 октября, 11:47

Албанский футболист неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником

Эльсейд Хюсай

Эльсейд Хюсай / Фото: Reuters

Защитник "Наполи" Эльсейд Хюсай получил серьезную травму в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). В первом тайме Хюсай вступил в верховое единоборство с игроком туринской команды Кристианом Ансальди, перелетел через соперника и упал с высоты, сложившись на газоне пополам. Как сообщает официальный сайт "Наполи", Хюсай получил перелом грудины. Сроки восстановления футболиста в настоящий момент неизвестны.

Обзор матча "Наполи" – "Торино":

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Напомним, что накануне тяжелую травму получил вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис. Французский голкипер неудачно упали, казалось, сломал руку. После матча пресс-служба клуба сообщила, что у Льориса вывих локтевого сустава. На этой неделе голкипер повторно пройдет медосмотр, по итогам которого будет определен срок восстановления.

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Недавно мы сообщали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.

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чемпионат Италии Наполи Торино Эльсейд Хюсай

Источник: Евро-футбол

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