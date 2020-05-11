"Служу народу Украины": футболиста-волонтера из Испании наградили медалью

Украинский футболист Роман Зозуля награжден медалью "Операция Объединенных Сил. За доблесть и верность". Об этом сообщил сам нападающий испанской команды второго дивизиона "Альбасете" в соцсетях. В понедельник вечером уроженец Киева, который лучшие годы карьеры провел в "Днепре", выложил фотографию награды с подписью на украинском: "Служу народу Украины. Спасибо". На днях, Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом.

30-летний спортсмен известен своей волонтерской деятельностью и активной гражданской позицией. Свежую медаль спортсмену выписали 8 мая. Ранее его награждали нагрудным знаком "За заслуги перед ВСУ".

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Роман уже несколько лет выступает в Испании, где имел проблемы с ультрас из-за своих патриотических взглядов. А нескольким днями ранее футболист из Испании обратился к украинским пехотинцам.

Несколько лет назад футболист принял участие в основании академии футбола Ротаня и Зозули в Днепре. В начале апреля украинский футболист подарил оборудование для больных коронавирусом в Испании.

Смотрите, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины в 2016 году

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