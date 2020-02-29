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Снова без "Шахтера": опубликована сборная ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

29 февраля, 16:33

УЕФА не включил игроков "Шахтера", но зато нашел место ля капитана "Бенфики"

На официальном сайте УЕФА опубликовали символическую сборную ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Несмотря на феерическую игру в Лиссабоне, игроки донецкого "Шахтера" не попали в команду недели, но там присутствует капитан "Бенфики" Пицци. Напомним, что "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала.

Вратарь: Гедрюс Арлаускис (ЧФР "Клуж")

Защитники: Мэтью Догерти ("Вулверхэмпотон"), Мартин Шкртел ("Истанбул Башакшехир"), Папу Абу Сиссе ("Олимпиакос"), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир")

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Полузащитники: Эдин Вишча ("Истанбул Башакшехир"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Пицци ("Бенфика"), Филип Костич ("Айнтрахт")

Нападающий: Хонатан Кальери ("Эспаньол"), Андре Силва ("Айнтрахт")

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Также мы писали, что лучшим игроком недели в Лиге Европы стал футболист вылетевшей команды. Нападающий "Эспаньола" оформил хет-трик в ворота "Вулверхэмптона".

Также мы сообщали, что уже состоялась жеребьевка 1/8 финала второго по значимости футбольного еврокубка – соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург".

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Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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