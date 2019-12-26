Соболь помог "Брюгге" "уложить на лопатки" середняка чемпионата Бельгии

Соболь играет в основном составе "Брюгге"

Защитник бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь отметился результативной передачей в игре 21-го тура чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегема"

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Соболь вышел в старте и отыграл весь матч. Он отдал голевой пас на Руда Вормера на второй компенсированной минуте.

Голевой пас от Соболя:

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В нынешнем сезоне Соболь сыграл 25 поединков за "Брюгге" и отдал три результативные передачи.

Смотрите обзор матча "Брюгге" – "Зюльте-Варегем":

Команда украинца ушла на зимний перерыв лидером чемпионата Бельгии. В активе "Брюгге" 49 очков, отрыв от ближайшего преследователя "Антверпена" составляет 11 очков.

Ранее мы писали, что Соболь рассказал о соперниках Украины на Евро-2020. Защитник не считает, что Нидерланды фавориты группы.

Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала сборную Португалии:

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