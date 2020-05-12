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"Сочный грейпфрут": жена украинского футболиста выставила на продажу картину с "глубоким женским началом"

12 мая, 23:33

Олег Люлька

За считанные часы стоимость творения Ирины Морозюк выросла с 1000 до 4000 тысяч долларов

Супруга бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка не знает пределов откровенности. Показав себя ранее поклонникам в образе голой госпожи, теперь шокирующая Ирина Морозюк предстала в качестве художницы. Она нарисовала цитрус, вызывающий совершенно другие ассоциации. Это эротическое произведение, созданное кисточкой, девушка выставила на виртуальный аукцион.

"Картина "сочный грейпфрут". Стартовая цена – 1000 долларов", – написала Ирина Морозюк

INSTAGRAM

За несколько часов в торгах, которые образовались в комментариях под этим фото, стоимость картины выросла до 4 тысяч долларов. Правда, эта цена объявлена фолловерами Ирины Морозюк только на словах. За сколько реально будет продано творение, пока загадка.

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Естественно, пикантная картина Ирины Морозюк была обречена на такого же рода отзывы подписчиков. Вот некоторые из комментариев:

  • И в вас, Ирина, и в картине чувствуется глубокое женское начало
  • Хух... оказывается, грейпфрут!
  • Рисовала в зеркало с натуры?
  • Как по мне, то больше на "испанскую мандаринку" смахивает...
  • Следующий лот – спелый банан?)

Смотрите, на какие еще трюки способна Ирина Морозюк

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Напомним, в апреле Ирина Морозюк переболела COVID-19. "Было очень хреново", – призналась девушка, пожаловавшись на потерю обоняния, кашель и повышенную температуру.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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картина WAGs Ирина Морозюк жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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