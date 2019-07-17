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Соль на рану: "Динамо" накрыла лавина травм перед игрой с "Шахтером"

17 июля, 18:38

Стало известно о лазарете вице-чемпионов Украины, которым 28 июля предстоит игра за Суперкубок

Известный спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил, что "Динамо" вернулось с австрийского сбора с серьезными кадровыми проблемами. Сразу восемь футболистов из состава вице-чемпионов Украины получили травмы на тренировочном сборе. Одним из этих игроков является форвард киевлян Фран Соль. 27-летний испанец пропустит минимум две недели и, вероятно, не сыграет в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером", который пройдет 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец".

Смотрите, как Фран Соль забивал за "Динамо" в Лиге Европы

Ранее уже сообщалось, что 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер. Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом. При заключении сделки это либо упустили из виду, либо закрыли на это глаза в виду срочной необходимости в новом форварде."Это старая травма, периодически она возвращается", – заявил Соль, который из главной ударной силы "Динамо" может превратиться в завсегдатая лазарета.

Отметим, что еще до последней травмы Франа Соля тренер "Динамо" посетовал, что команда требует усиления в атакующей линии. "Все-таки, хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция, - заявил Александр Хацкевич. – Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со стопроцентной готовностью. Так что, в атаке мы нуждаемся в усилении".

Как мы писали, букмекеры уже назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики букмекерских контор дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в конце мая

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Фран Соль

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Источники:

Сегодня|Спорт , Циганик Live

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