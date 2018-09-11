Соперник сборной Украины по Лиге наций остался без тренера

Ассоциация футбола Чехии отреагировала на сентябрьские неудачи своей команды – пресс-служба организации сообщает, что главный тренер сборной Карел Яролим ушел в отставку.

"Яролим покинул свой пост по взаимному согласию сторон. В ближайшие дни Ассоциация проведет встречи с кандидатами на вакантную должность. Спасибо, тренер", – гласит официальное сообщение.

Напомним, Яролим возглавил сборную летом 2016-го, не сумев вывести команду на чемпионат мира-2018. Крайне неудачно для чехов началась и новая кампания: они уступили Украине в домашнем матче Лиги наций (1:2), а вчера разгромно проиграли в товарищеской игре со сборной России (1:5). Это самое крупное поражение в истории сборной Чехии.

Свои ближайшие поединки "Народная команда" проведет в октябре: 13-го числа примет в Праге Словакию, а уже 16-го пожалует в Харьков – на матч против Украины.

Ранее мы писали, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении инцидентов и нарушений, допущенных во время матча Лиги наций между Чехией и Украиной. Решение по этому делу будет принять 27 сентября.