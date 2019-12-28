Соперники, бойтесь! Ибрагимовичу дадут в "Милане" номер, притягивающий голы

Именно под 11-м номером Златан помог "россонери" выиграть последнее в их истории чемпионство

Златан Ибрагимович

Шведский нападающий Златан Ибрагимович после возвращения в "Милан" будет выступать под номером 11, сообщает Corriere dello Sport. Именно с этой цифрой на спине Ибра играл во время своего первого пришествия в лагерь "россонери" в 2010-2012 годах.

11-й номер – фартовый для Златана Ибрагимовича в "Милане". Выступая под ним за "россонери" в начале 2010-х, шведский футболист забил 42 мяча в 61 матче, поспособствовав выигрышу миланцами последнего в их истории чемпионата Италии, а также Суперкубка страны.

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Стоит отметить, что сейчас №11 в "Милане" принадлежит Фабио Борини, но в январе этот футболист покинет клуб, о чем уже сообщил агент игрока. В текущем сезоне Борини провел лишь два матча в Серии А и не отличился ни одним результативным действием.

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Ранее мы писали, что Ибрагимович "скромно" прокомментировал камбэк в "Милан". Форвард выложил фото, на котором предстал в образе бога, который борется с дьяволом. "Тот же Златан. Другой дьявол", – написал Ибрагимович.

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