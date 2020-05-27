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Сотни миллионов повисли в воздухе: продажа "Ньюкасла" принцу может сорваться из-за пиратства

27 мая, 19:25

Елена Павлова Елена Павлова

Потенциальные владельцы «сорок» рискуют получить отказ от Премьер-лиги - нельзя управлять клубом, нарушив закон Англии

Продажа английского "Ньюкасла" и переход клуба в собственность новых владельцев из Саудовской Аравии может не состояться, несмотря на достигнутые ранее договоренности. Ранее мы сообщали, что Премьер-лига разрешила принцу с Востока купить английский клуб.

Как сообщает The Guardian, Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, который ворует трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Ранее борьбу с пиратством вели ведущие лиги Европы, среди которых и английская Премьер-лига. Однако их усилия не увенчались успехом и делом занялась торговая организация.

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В связи с появившейся информацией продажа "Ньюкасла" оказалась под угрозой срыва. Инициатором сделки является наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд. Потенциальные владельцы "сорок" рискуют получить отказ от Премьер-лиги, поскольку, по ее правилам, нельзя управлять клубом, нарушив за границей закон, действующий в Англии.

Ньюкасл

Ньюкасл

Напомним, в середине апреля нынешний владелец "сорок" Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба за 300 миллионов фунтов. Ранее интерес к приобретению "Ньюкасла" высказывал боксер Мейвезер, хотя его слова были больше похожи на шутку.

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Смотрите, как "Ньюкасл" играл в чемпионате Англии против "Ливерпуля"

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нарушение Саудовская Аравия чемпионат Англии Ньюкасл

Источник: The Guardian

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