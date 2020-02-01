Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

"Сравнивать с Роналду нечестно, он больше похож на Скоулза": тренер МЮ вступился за новичка

1 февраля, 11:53

Сульшер считает, что Фернандеш больше похож на английскую легенду клуба, чем на Криштиану

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Реклама

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды, португальском полузащитнике Бруну Фернандеше, которого все уже сравнивают с бывшим вингером манкунианцев Криштиану Роналду. Также мы сообщали, что МЮ перед закрытием трансферного окна усилился чемпионом Китая.

"Криштиану уникален, и мы надеемся, что Бруну Фернандеш также проведет фантастическую карьеру в "МЮ", но сравнивать его с Роналду нечестно. Бруну может как забивать, так и ассистировать, у него прекрасный удар и техника, но также в арсенале португальца есть широкий диапазон в плане передач. Он скорее похож на Пола Скоулза, такой же вспыльчивый, страстный, ненавидит проигрывать. Бруну даже взял номер Скоулза, перейдя в "МЮ", – цитирует Сульшера Goal.com.

Уле-Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш

Уле-Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш / Фото: Manchester United

Ранее мы писали, что Сульшер наконец получил в МЮ игрока, который может создавать и забивать. "Манчестер Юнайтед" на днях наконец-то завершил трансфер Бруну Фернандеша из лиссабонского "Спортинга". 25-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один год.

В "МЮ" Фернандеш будет получать 6 млн евро в год. Все нюансы договоренностей между командами и игроком раскрыл "Спортинг". Итак, за 25-летнего хавбека лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи игрока. Еще 25 миллионов евро МЮ может заплатить в качестве бонусов.

Смотрите, как Фернандеш забивал за "Спортинг"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уле-Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...