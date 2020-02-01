"Сравнивать с Роналду нечестно, он больше похож на Скоулза": тренер МЮ вступился за новичка

Сульшер считает, что Фернандеш больше похож на английскую легенду клуба, чем на Криштиану

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды, португальском полузащитнике Бруну Фернандеше, которого все уже сравнивают с бывшим вингером манкунианцев Криштиану Роналду. Также мы сообщали, что МЮ перед закрытием трансферного окна усилился чемпионом Китая.

"Криштиану уникален, и мы надеемся, что Бруну Фернандеш также проведет фантастическую карьеру в "МЮ", но сравнивать его с Роналду нечестно. Бруну может как забивать, так и ассистировать, у него прекрасный удар и техника, но также в арсенале португальца есть широкий диапазон в плане передач. Он скорее похож на Пола Скоулза, такой же вспыльчивый, страстный, ненавидит проигрывать. Бруну даже взял номер Скоулза, перейдя в "МЮ", – цитирует Сульшера Goal.com.

Уле-Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш / Фото: Manchester United

Ранее мы писали, что Сульшер наконец получил в МЮ игрока, который может создавать и забивать. "Манчестер Юнайтед" на днях наконец-то завершил трансфер Бруну Фернандеша из лиссабонского "Спортинга". 25-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один год.

В "МЮ" Фернандеш будет получать 6 млн евро в год. Все нюансы договоренностей между командами и игроком раскрыл "Спортинг". Итак, за 25-летнего хавбека лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи игрока. Еще 25 миллионов евро МЮ может заплатить в качестве бонусов.

Смотрите, как Фернандеш забивал за "Спортинг"

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