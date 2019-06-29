США выходит в полуфинал ЧМ-2019 благодаря дублю футболистки с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Меган Рапино снова стала героиней матча своей национальной команды

Меган Рапино. Фото: AFP

Женская сборная США стала вторым полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2019 года. В 1/4 финала американки обыграли команду Франции (2:1), а героиней встречи стала 33-летняя полузащитница Меган Рапино, оформившая дубль. Футболистка ранее становилась чемпионкой мира в 2015 и олимпийской чемпионкой Лондона-2012, а также известна своей борьбе за права женщин и сексуальных меньшинств.

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Сама Рапино не скрывает, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию и всеми силами пытается привлекать внимание к проблеме с нетерпимостью в мире. Также она стала первой девушкой-футболисткой, кто присоединился к благотворительной акции Хуана Маты, жертвуя 1% от своей заработной платы в поддержку других футбольных благотворительных организаций.

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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