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Стала известна дата нового "класико": рубка между "Реалом" и "Барсой" пройдет после матчей Лиги чемпионов

15 января, 22:31

Поединок чемпионата Испании назначен на первое марта

/ Фото: Reuters

Руководство Ла Лиги назначило дату и время проведения второго "эль класико" сезона в чемпионате Испании. Об этом сообщил глава Ла Лиги Хавьер Тебас на презентации чемпионата Испании в Великобритании. "Реал" и "Барселона" сыграют в Мадриде первого марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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/ Фото: Reuters

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На той же неделе "Барселона" сыграет на выезде против "Наполи" во вторник, а на следующий день "Реал" примет "Манчестер Сити", это ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, соперники получат предостаточно времени для подготовки к матчу в воскресенье.

"Барселона" и "Реал" лидируют в Примере, набрав по 40 очков после 19 туров.

Кстати, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании.

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Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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