Президент "Барселоны" рассказал, почему уволил Вальверде в разгар сезона

По словам босса каталонцев, Вальверде заслуживает только уважения, но "команде нужен новый толчок"

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу раскрыл мотивы, по которым отправил в отставку Эрнесто Вальверде. Напомним, он стал первым за 17 лет наставником каталонцев, которого уволили по ходу сезона.

В текущем чемпионате Испании каталонцы делят лидерство с "Реалом", но на днях проиграли борьбу за Суперкубок Испании, уступив в полуфинале "Атлетико". Это стало последней каплей для руководства клуба, которое не желает повторения подобного фиаско в другом турнире на выбывание – нынешней Лиге чемпионов.

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Бартомеу и Вальверде. Фото – Getty Images

"Могу сказать, что я всегда доверял Эрнесто. Клуб был доволен его работой. Замена тренера – это реакция на разочаровывающую динамику первой команды, несмотря на хорошие результаты, – заявил президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу. – Мы обсудили ситуацию с Вальверде, он не новичок. Решили, что команде нужен новый толчок со сменой тренера, новое видение. У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше. Эрнесто не заслуживает ничего, кроме уважения".

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Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник работал также с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".

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