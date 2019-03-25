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Стала известна заявка сборной Украины на матч с Люксембургом

Сегодня, 13:30

Команды сыграют 25 марта в квалификации чемпионата Европы

Сборная Украины в Люксембурге
Сборная Украины в Люксембурге. Фото: ФФУ
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Люксембургом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8bb/633/5c98bb633dfc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8bb/633/5c98bb633dfc8.jpg Футбол Команды сыграют 25 марта в квалификации чемпионата Европы

Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украины.

Тренерский штаб нашей команды определился с заявкой на игру. Место травмированных Артема Кравца и Марлоса заняли Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Заявка сборной Украины на матч против Люксембурга:

  • Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Андрей Лунин.
  • Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Сергей Болбат, Александр Караваев.
  • Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Напомним, что в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Украины на выезде сыграла вничью с Португалией. А вот команда Люксембурга обыграла дома сборную Литвы.

Как сообщалось ранее, на фартовый Люксембург Украина выйдет с нефартовым арбитром.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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