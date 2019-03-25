Стала известна заявка сборной Украины на матч с Люксембургом
Команды сыграют 25 марта в квалификации чемпионата Европы
Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украины.
Тренерский штаб нашей команды определился с заявкой на игру. Место травмированных Артема Кравца и Марлоса заняли Артем Шабанов и Сергей Болбат.
Заявка сборной Украины на матч против Люксембурга:
- Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Андрей Лунин.
- Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Сергей Болбат, Александр Караваев.
- Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
Напомним, что в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Украины на выезде сыграла вничью с Португалией. А вот команда Люксембурга обыграла дома сборную Литвы.
Как сообщалось ранее, на фартовый Люксембург Украина выйдет с нефартовым арбитром.
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