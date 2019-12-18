Стали известны составы на "Эль Класико" "Барселона" – "Реал"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Стали известны стартовые составы центрального матча всего первого круга в чемпионате Испании "Барселона" – "Реал", который пройдет сегодня в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу". Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. "Барселона" – "Реал" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

"Барселона" – "Реал": где и когда смотреть "Эль Класико"

"Барселона": тер Стеген, Семеду, Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде, Иско, Каземиро, Бэйл, Бензема.

Реклама

Напомним, что "Эль-Класико" должно было состояться еще 26 октября, но тогда его перенесли из-за беспорядков в Барселоне. Тем не менее, в Испании звучат опасения, что и сегодняшний поединок грандов на "Камп Ноу" может быть сорван.

Читайте также: букмекеры – о матче "Барселона" – "Реал" в чемпионате Испании

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" занимают первое и второе место, имея одинаковое количество очков – по 35. Интересно, что серия "Барселоны" без поражений насчитывает уже 9 матчей, а "Реал" не проигрывает уже 11 поединков кряду.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов Дортмунд

Смотрите, как "Реал" сыграл вничью в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама