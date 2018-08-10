Стало известно, что разбило голову арбитру во время матча Лиги Европы

"Штурм" на официальном сайте принес извинения за действия собственного фаната, который стеклянным бокалом разбил голову линейному арбитру Фредрику Кливеру в матче первого тура третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕК (0:2). Встреча прошла накануне в Граце.

"Подобное поведение фаната ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит имиджу футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник и боремся с такими вещами. Нарушитель был пойман, мы рассмотрим возможное наказание. "Штурм" желает арбитру всего лучшего и скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении клуба.

Неприятный инцидент в матче "Штурм" – АЕК произошел на 78-й минуте при счете 0:2, когда хулиган с трибун стадиона кинул стеклянный бокал в Кливера. Игра возобновилась только спустя 40 минут. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья. Полиция задержала хулигана.

Ранее в четверг "Зенит" был сенсационно разгромлен в Минске. Белорусское "Динамо" обыграло российский клуб со счетом 4:0.

Также в четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.