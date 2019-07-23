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Стало известно, когда "Динамо" проведет первый матч в Лиге чемпионов

23 июля, 16:23

Киевляне стартовый поединок нового еврокубкового сезона проведут на выезде

Фото: ФК "Брюгге"
Фото: ФК "Брюгге".

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Киевское "Динамо" проведет первый матч против бельгийского "Брюгге" во вторник, 6 августа. Поединок пройдет в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел", начало встречи – в 21:30 по киевскому времени. Ответная встреча в НСК "Олимпийский" состоится 13 августа, время начала матча станет известно позже.

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по ЛЧ

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

Как мы писали ранее, вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало. "Тот же ЛАСК - вообще неизвестная мне команда, о ее существовании я узнал, когда познакомился с перечнем наших возможных соперников, – отметил голкипер киевлян. – Конечно, "Брюгге" – это совсем другая история, это клуб с именем. Считаю, наши шансы равны – 50 на 50".

Смотрите, как "Брюгге" обыгрывал "Андерлехт" в чемпионате Бельгии

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Тег футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Брюгге

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Сегодня|Спорт

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