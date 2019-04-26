Стало известно, кто стоит за возможным трансфером в "Динамо" 19-летнего гиганта из Нигерии

Хацкевич просматривает клиента знаменитого африканца Яя Туре, обвинявшего Украину в расизме

Яя Туре. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барсы" и донецкого "Металлурга" Яя Туре начал агентскую деятельность. Именно с его новой деятельностью был связан визит ивуарийца на базу "Динамо", когда Туре провел мастер-класс для детей. Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников. 19-летний нигерийский игрок Джозеф, который прибыл на просмотр в киевский клуб, – клиент Яя.

Протеже Яя Туре – Джозеф – на базе в Конча-Заспе. Фото – Динамомания

Ранее о 19-летнем Джозефе сообщалось, что он обладает неплохой фактурой (190 см роста) и может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. При этом изначально отмечалось, что инициатором его просмотра в "Динамо" был агент самого Яя Туре – Дмитрий Селюк.

Напомним, что сам Яя Туре на вопрос "Почему я в Киеве?" – ответил "Приехал подписать контракт с "Динамо". После чего, правда, неоднократно признававшийся лучшим футболистом Африки полузащитник добавил: "Шучу!"

В свою очередь, Дмитрий Селюк после шутки своего подопечного о "Динамо" рассказал, что 35-летний Туре, скорее всего, продолжит карьеру в России. "Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить", – сказал Селюк.

Как мы писали, недавно Яя Туре обвинил Украину в расизме, пожаловавшись, что в чемпионате Украины его оскорбляли болельщики собственной же команды. "Имитирование песнопения обезьян было хуже всего", – утверждал Туре.

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