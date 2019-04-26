Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Стало известно, кто стоит за возможным трансфером в "Динамо" 19-летнего гиганта из Нигерии

26 апреля, 17:42

Хацкевич просматривает клиента знаменитого африканца Яя Туре, обвинявшего Украину в расизме

Яя Туре
Яя Туре. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барсы" и донецкого "Металлурга" Яя Туре начал агентскую деятельность. Именно с его новой деятельностью был связан визит ивуарийца на базу "Динамо", когда Туре провел мастер-класс для детей. Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников. 19-летний нигерийский игрок Джозеф, который прибыл на просмотр в киевский клуб, – клиент Яя.

Протеже Яя Туре – Джозеф – на базе в Конча-Заспе. Фото – Динамомания

Ранее о 19-летнем Джозефе сообщалось, что он обладает неплохой фактурой (190 см роста) и может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. При этом изначально отмечалось, что инициатором его просмотра в "Динамо" был агент самого Яя Туре – Дмитрий Селюк. 

Напомним, что сам Яя Туре на вопрос "Почему я в Киеве?" – ответил "Приехал подписать контракт с "Динамо".  После чего, правда, неоднократно признававшийся лучшим футболистом Африки полузащитник добавил: "Шучу!"

В свою очередь, Дмитрий Селюк после шутки своего подопечного о "Динамо" рассказал, что 35-летний Туре, скорее всего, продолжит карьеру в России. "Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить", – сказал Селюк.

Как мы писали, недавно Яя Туре обвинил Украину в расизме, пожаловавшись, что в чемпионате Украины его оскорбляли болельщики собственной же команды. "Имитирование песнопения обезьян было хуже всего", – утверждал Туре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Яя Туре

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, кто стоит за возможным трансфером в "Динамо" 19-летнего гиганта из Нигерии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Та то Таке

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кличко встретился на "Олимпийском" с Кинг-Конгом, у которого "черный пояс по каратэ"

Сегодня, 16:26

"Не думал, что голкипер может быть таким высоким, как мой спарринг-партнер", – поразился боксер

Лучший украинский форвард "Динамо" рассказал, когда вернется в игру

Вчера, 20:18

С мая в распоряжении Александра Хацкевича наконец появится чистый нападающий

Гол Месси признан лучшим в истории Барселоны (видео)

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Прекрасная чемпионка Европы по дзюдо - украинка Дарья Билодид

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Они могут купить все. Самые большие зарплаты футболистов

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

Вчера, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

24 апреля, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

23 апреля, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

Раду собираются распустить до 27 мая – коалиция развалилась

С кем должен встречаться каждый знак Зодиака

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях