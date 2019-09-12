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Стало известно, кто в сборной Украины "держит черное полотно" за Ярмоленко

12 сентября, 22:47

Тарас Степаненко поведал о том, как помогает сверкать атакующим звездам команды Шевченко

Ярмоленко и Степаненко

Ярмоленко и Степаненко / Фото: Футбол 24

Полузащитник-разрушитель Тарас Степаненко поделился мнением о своей роли в сборной Украины, а также назвал самых популярных игроков "сине-желтых". Напомним, опорник "Шахтера" пропускал товарищеский матч Украина – Нигерия (2:2), наблюдая за игрой с трибун. И, как отметили эксперты, именно отсутствием Тараса, во многом, был обусловлен проходной двор в обороне "сине-желтых".

"Я думаю, что самые популярные игроки в сборной – Конопа, Ярмола, Зинченко. Я пользуюсь выражением: "Чтобы засияла какая-то звезда, сзади должен быть человек, который держит черное полотно". Я стараюсь быть таким человеком", – признался в комментарии каналу "Трендец" Тарас Степаненко.

Как Украина без Степаненко играла с Нигерией

При этом Тарас Степаненко добавил: "У нас в сборной нет незаменимых, таких прям, что Месси или Роналду. Есть важные, но чтоб прям незаменимые – таких нет. Мы все не молодеем, время идет. Появляются новые молодые футболисты. Многие из них играют в Европе, это круто. У нас очень талантливая молодежь, просто не всегда могут в нужный момент раскрыться. Чем больше таких футболистов – тем лучше, это плюс для сборной".

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"Я подписан практически на всех игроков сборной. Больше всего выставляет Зина, он любитель. Получается, что больше всех его лайкаю, потому что он выставляет каждый день", – заключил Тарас Степаненко. 

Как Украина со Степаненко громила Литву

Как мы писали ранее, Шевченко атакует достижение Лобановского: названы новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020. В списке претендентов на трофей наша сборная расположилась сразу за финалистами последнего чемпионата мира – хорватами.

Также мы рассказывали, что Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко

Источник: ua.tribuna.com

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