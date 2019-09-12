Шевченко атакует достижение Лобановского: новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020

В списке претендентов на трофей наша сборная расположилась сразу за финалистами последнего чемпионата мира

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

Успешные выступления сборной Украины под руководством Андрея Шевченко заставили букмекеров всерьез рассмотреть возможность, казалось бы, нереального события – выигрыша украинцами чемпионата Европы-2020! Напомним, на Евро-2016 мы стали худшей командой среди 24 участников турнира, проиграв все три поединка и не забив в них ни одного мяча.

Смотрите, как Украина играла с Нигерией и Литвой



Напомним, для выхода в финальную часть Евро-2020 "сине-желтым" осталось сделать всего полтора шага – одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5: смотрите все расклады для сборной Украины.

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Как показывают свежие котировки букмекеров на победителя Евро-2020, Украины пока нет в числе ТОП-фаворитов. Однако именно команда Андрея Шевченко значится первым претендентом на трофей-2020 после чемпионов Европы-2016 португальцев и финалистов последнего чемпионата мира – хорватов.

Котировки на победителя Евро-2020

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Франция 4.50

Англия 6.00

Испания 8.00

Бельгия 8.00

Германия 9.00

Нидерланды 10.01

Италия 17.01

Португалия 17.01

Хорватия 25.0

УКРАИНА 81.0

Турция 81.0

Польша 81.0

Россия 81.0

Швейцария 81.0

Дания 81.0

Швеция 101.0

Австрия 101.0

Уэльс 121.0

Отметим, что до сих пор из украинских тренеров ближе всех к выигрышу футбольного чемпионата Европы подступался Валерий Лобановский, который в 1988 году со сборной СССР дошел до финала турнира, где уступил звездным Нидерландам.

Напомним, после победы над Литвой (3:0) Андрею Шевченко был задан вопрос: "На что сборная Украины будет рассчитывать на Евро-2020?" Ответ главного тренера украинцев был следующим: "Нас ждут тяжелые матчи в рамках отборочного цикла, и нам нужно набрать в них максимум очков, что позволило бы нам попасть на чемпионат Европы. А уже затем будем строить планы. Пока мы задачу выхода на Евро-2020 не решили, неправильно (и даже некрасиво) было бы обсуждать наши цели на этом турнире".

Как мы писали ранее, Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом - официально. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Также мы разобрали товарищеский поединок Украины с Нигерией. "Зинченко уникален, а Лунин готов стать №1", – заявил после спарринга с африканцами эксперт Олег Федорчук.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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