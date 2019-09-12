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Шевченко атакует достижение Лобановского: новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020

12 сентября, 19:34

В списке претендентов на трофей наша сборная расположилась сразу за финалистами последнего чемпионата мира

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

Успешные выступления сборной Украины под руководством Андрея Шевченко заставили букмекеров всерьез рассмотреть возможность, казалось бы, нереального события – выигрыша украинцами чемпионата Европы-2020! Напомним, на Евро-2016 мы стали худшей командой среди 24 участников турнира, проиграв все три поединка и не забив в них ни одного мяча.

Смотрите, как Украина играла с Нигерией и Литвой

Напомним, для выхода в финальную часть Евро-2020 "сине-желтым" осталось сделать всего полтора шага – одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5: смотрите все расклады для сборной Украины.

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Как показывают свежие котировки букмекеров на победителя Евро-2020, Украины пока нет в числе ТОП-фаворитов. Однако именно команда Андрея Шевченко значится первым претендентом на трофей-2020 после чемпионов Европы-2016 португальцев и финалистов последнего чемпионата мира – хорватов.

Котировки на победителя Евро-2020

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  • Франция 4.50
  • Англия 6.00
  • Испания 8.00
  • Бельгия 8.00
  • Германия 9.00
  • Нидерланды 10.01
  • Италия 17.01
  • Португалия 17.01
  • Хорватия 25.0
  • УКРАИНА 81.0
  • Турция 81.0
  • Польша 81.0
  • Россия 81.0
  • Швейцария 81.0
  • Дания 81.0
  • Швеция 101.0
  • Австрия 101.0
  • Уэльс 121.0

Отметим, что до сих пор из украинских тренеров ближе всех к выигрышу футбольного чемпионата Европы подступался Валерий Лобановский, который в 1988 году со сборной СССР дошел до финала турнира, где уступил звездным Нидерландам.

Напомним, после победы над Литвой (3:0) Андрею Шевченко был задан вопрос: "На что сборная Украины будет рассчитывать на Евро-2020?" Ответ главного тренера украинцев был следующим: "Нас ждут тяжелые матчи в рамках отборочного цикла, и нам нужно набрать в них максимум очков, что позволило бы нам попасть на чемпионат Европы. А уже затем будем строить планы. Пока мы задачу выхода на Евро-2020 не решили, неправильно (и даже некрасиво) было бы обсуждать наши цели на этом турнире".

Как мы писали ранее, Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом - официально. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Также мы разобрали товарищеский поединок Украины с Нигерией. "Зинченко уникален, а Лунин готов стать №1", – заявил после спарринга с африканцами эксперт Олег Федорчук.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Валерий Лобановский

Источник: Сегодня|Спорт

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