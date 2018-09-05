Стало известно мнение УЕФА относительно лозунга "Слава Украине" на форме сборной

Сегодня, 14:47

Украинская команда будет выступать в Лиге Наций в трех различных комплектах формы

Фото Команда 1
Фото Команда 1

Вчера в НСК "Олимпийский" в рамках открытой тренировки состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".

Напомним, что во время ЧМ-2018 хорваты Огнен Вукоевич и Домагой Вида, празднуя победу над Россией, попали в скандал после скандирования "Слава Украине". Вида получил предупреждение от УЕФА, а Вукоевича исключили из делегации команды, но сегодня стал известно, что Огнен вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

"ФФУ обратилось в УЕФА, и получили одобрение на размещение этого лозунга "Слава Украине" на тыльной стороне футболки. Это наша официальная поддержка сборной, это наша гордость. Мы хотим, чтобы "Слава Украине" гремело по всему миру и эти слова всегда поддерживали наших игроков, как на футбольном поле, так и вне его", – объяснил глава ФФУ Андрей Павелко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".
футбол, Сборная Украины, Андрей Павелко

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