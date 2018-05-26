Стало известно, под какую песню игроки "Ливерпуля" будут настраиваться на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 17:55

Плейлист будет звучать в раздевалке команды на "Олимпийском"


Игроки "Ливерпуля" выбрали музыкальный плейлист, который будет звучать в раздевалке команды перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Реала". Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский". "Реал" – "Ливерпуль" смотреть онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Сообщается, что песни выбирали все члены команды, а окончательный список составил капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.

Финальной песней перед выходом на игру был выбран трек God’s Plan в исполнении Drake. В плейлист также вошли испанские песни, которые выбрал защитник Альберто Морено, а также португальские по совету форварда Роберто Фирмино.

Напомним, что откроет финал Лиги чемпионов британская певица Дуа Липа. Певица исполнит свои главные хиты "Be the One" и "New Rules". Дуа Липа прибыла в Киев 23 мая. Сразу по прибытии в Украину певица в компании участников дуэта 2Cellos отправились на "Олимпийский". Вместе с ними перед матчем выступит DJ Hardwell.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль

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